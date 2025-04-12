Muğla'daki 'radyoaktif' skandalında başsavcılık harekete geçti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir firmadan hizmet alımı yapılan Nükleer Tıp Merkezi'ndeki sintigrafi çekimlerinde, hastalara çok yüksek dozda radyoaktif madde verildiği ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren skandal, bazı hastaların yüksek gelen radyoaktif ölçümlerini fark edip durumu doktorlara söylemesi ile ortaya çıktı. Ocak 2024'te hastalardan gelen şikayet üzerine 3 doktor, konuyla ilgili tutanak tutarak başhekimliğe dilekçe verdi.

Tiroid bezlerindeki sorunları ortaya çıkarmak için yapılan sintigrafi çekimlerinde normal dozun 5 birim olması gerektiği, ancak bundan kat kat fazla oranda radyoaktif maddenin hastalara verildiği tespit edildi.

İŞTEN ERKEN ÇIKMAK İÇİN...

Sabah'ın haberine göre; hastaları yanlış teşhis konulma tehlikesiyle karşı karşıya getiren teknisyenlere bu durum soruldu. Teknisyenlerin işten erken çıkmak için, hızlı sonuç çıksın diye yüksek dozda radyoaktif madde verdikleri ve doktorlardan gizledikleri öğrenildi. Sağlık Bakanlığı müfettişleri söz konusu iddiaları inceledi ve durumu doğruladı. Hazırladıkları raporda söz konusu hizmet alımının feshedilmesi istendi.

5 YILDIR YAPIYORLARMIŞ

Firmanın 2020 yılından beri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nükleer tıp hizmeti verdiği öğrenildi. Şirketin 26 ilde 50 nükleer tıp, 10 radyasyon onkolojisi, 3 onkoloji merkezinde cihazları ve personelinin olduğu elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Binlerce kişinin yanlış teşhis konulma ihtimaliye karşı karşıya kaldığı olayla ilgili, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Savcılık ve emniyet müdürlüğü olayın araştırılması için özel ekip kurdu. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

KANSERE NEDEN OLABİLİYOR

Sintigrafi, hastalara belirli miktarda radyoaktif madde verilerek organların, kemikleri, damarların, ve dokuların incelenmesini sağlayan bir tetkiktir. Sintigrafi yapılanya radyoaktif madde veriliyor ve vücudundaki dağılımı izleniyor. Ardından da teşhis konuluyor.

Sintigrafi işleminde radyoaktif madde eğer çok verilirse kansere neden olabiliyor. Doğru teşhis, eğer doğru dozda verilirse konulabiliyor.