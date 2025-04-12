Samsun'da yolda mahsur kalanlara çorba ikram edildi

Valilik ve belediye görevlileri, yolda mahsur kalanlar ile çalışmalara katılan polis, Karayolları, itfaiye ve sağlık ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolu Kavak ve Havza ilçeleri mevkisindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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