İstanbul'da dini nikahlı eşine 13 el ateş etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Zeliha Ç., sokak ortasında yürüdüğü sırada daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Serdar H. tarafından saldırıya uğradı.

İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERİNCE SALDIRDI

Öte yandan Zeliha Ç.'nin, Serdar H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve saldırının bu kararın sona ermesinden 1 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

FİRARİ SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın Zeliha Ç.'nin evine yaklaşık 500 metre mesafede yaşandığı belirtilirken, hastanedeki tedavisinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin kaçan saldırgan Serdar H.'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.