İstanbul'da dini nikahlı eşine 13 el ateş etti

Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek
Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek
TCMB Faiz Kararı Öncesi Ekonomistlerin Tahminleri
TCMB Faiz Kararı Öncesi Ekonomistlerin Tahminleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
Altın Fiyatları Rekor Kırarken Dolar Düşüyor
Altın Fiyatları Rekor Kırarken Dolar Düşüyor
Maaş promosyonunda yeni rekor TBMM'de
Maaş promosyonunda yeni rekor TBMM'de
İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi
İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Yumaklı'dan işletmelere 'tavuk döner' uyarısı
Bakan Yumaklı'dan işletmelere 'tavuk döner' uyarısı
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Edirne'de Rüşvet Operasyonu: 38 Memur Adliyeye Sevk Edildi
Edirne'de Rüşvet Operasyonu: 38 Memur Adliyeye Sevk Edildi
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
Türkiye'de Hava Durumu: Kar ve Yağmur Uyarısı
Türkiye'de Hava Durumu: Kar ve Yağmur Uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da dini nikahlı eşine 13 el ateş etti

Arnavutköy ilçesinde uzaklaştırma kararının sonra ermesinden bir gün sonra dini nikahlı eşini sokak ortasında 13 el ateş ederek yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 09:13, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 09:03
Yazdır
İstanbul'da dini nikahlı eşine 13 el ateş etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Zeliha Ç., sokak ortasında yürüdüğü sırada daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Serdar H. tarafından saldırıya uğradı.

İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERİNCE SALDIRDI

Öte yandan Zeliha Ç.'nin, Serdar H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve saldırının bu kararın sona ermesinden 1 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

FİRARİ SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın Zeliha Ç.'nin evine yaklaşık 500 metre mesafede yaşandığı belirtilirken, hastanedeki tedavisinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin kaçan saldırgan Serdar H.'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber