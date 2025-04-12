Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan son denetimler sonucunda **taklit** ve **tağşiş** listesi güncellendi. 10 Nisan Perşembe günü güncellenen listeye birçok peynir markası dahil oldu. **Bakın peynir diye ne satmışlar...**

Gıda Denetimleri ve Taklit-Tağşiş Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. 5996 Sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 10 Nisan Perşembe günü güncellenen **taklit** ve **tağşiş** listesine bir dizi yeni marka eklendi.

Peynir Markalarındaki Hileler

Yapılan son denetimlerde **taklit** ve **tağşiş** listesine eklenen markalar arasında yer alan peynir markaları dikkat çekti. Toplamda 10 peynir markasının eklendiği listede peynirde yapılan hileler dikkat çekti. **Bakın peynir diye ne yedirmişler...**

Hileler Şaşkına Çevirdi!

10 Nisan Perşembe günü bakanlığın resmi sitesi üzerinden yayınlanan **taklit** ve **tağşiş** listesinde 10 farklı peynir markası daha yer aldı. Yapılan denetimler sonucunda 2 peynir markasının içeriğinde bitkisel yağ tespit edilirken, 8 peynir markasının peynirlerinin yağ oranlarının olması gerekenden düşük olduğu ortaya çıktı. İşte, listeye eklenen yeni peynir markaları: