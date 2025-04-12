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ABD'de Gözaltına Alınan Türk Öğrencinin Yaşadıkları

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci, yaşadığı korku dolu anları mahkemeye sunduğu dilekçede anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 10:48, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 11:02
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ABD'de Gözaltına Alınan Türk Öğrencinin Yaşadıkları

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, yolunu kesen sivil kıyafetli insanlar tarafından kaçırılacağı ve öldürüleceği zannını ifade etti. Öztürk, Vermont Federal Bölge Mahkemesine sunduğu 7 sayfalık dilekçede, gözaltına alınma anında ve sonrasında yaşadığı korku verici tecrübeleri paylaştı.

Gözaltı Anında Yaşananlar

Massachusetts'teki evinin yakınında iftara gideceği sırada yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlisi tarafından gözaltına alınan Öztürk, arabayla bilmediği bir yere götürülürken kaçırıldığı ve öldürüleceği düşüncesine kapıldığını belirtti. Öztürk, Yanımızda bir kadın polis memuru olmasını istedim ama etrafta hiç olmadığını söylediler. Hepsi sivil kıyafetliydi. Bunun garip bir durum olduğunu düşündüm ve beni öldüreceklerinden emindim. ifadesini kullandı.

Polis Olmadıklarını Düşündü

Kendisini gözaltına alanların polis olduklarını düşünmediğini belirten Türk doktora öğrencisi, çünkü polisin birine bu şekilde yaklaşıp götürdüğünü hiç görmediğini vurguladı. Öztürk, dilekçesinde, New Hampshire eyaletinde polis karakolu gibi görünen bir yerde durduklarında ilk defa ABD kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını düşündüğünü yazdı.

Söz Verilen Avukat Görüşmesi Yapılmadı

Tuft Üniversitesi öğrencisi Öztürk, mahkemeye sunduğu dilekçede, gözaltına alınmasının hemen sonrasında avukatıyla görüşmek istediğinde kendisine izin verilmediğini, ancak kendisine Vermont'a ulaştıklarında bunun mümkün olabileceğinin söylendiğini belirtti. Öztürk, Vermont'ta tekrar bir avukatla görüşmek istedim ancak daha önce avukatımı Vermont'tan arayabileceğimi belirtmelerine rağmen bunu yapamayacağımı söylediler. ifadesini kullandı.

Hapishane Koşulları ve Sorgulama

Vermont'ta geceyi yatağı olmayan sert bir bankın bulunduğu hücrede geçirdiğini belirten Öztürk, Gece boyunca hücreme birkaç kez geldiler ve bana sığınma başvurusunda bulunmak isteyip istemediğim ve bir terör örgütünün üyesi olup olmadığım hakkında sorular sordular. dedi.

Louisiana Tesisinde Sağlık Problemleri

Fullbright burslusu olarak eğitim gördüğü ve ikamet ettiği Massachusetts'ten binlerce kilometre ötede bulunan Louisiana eyaletine götürüldüğünü ifade eden Rümeysa Öztürk, buradaki tesiste, farklı zamanlarda 4 defa astım krizine tutulduğu, ancak yeterli tıbbi desteğe ulaşamadığı bilgisine yer verdi. Buradaki insanların davranışlarındaki kabalığa dikkati çeken Öztürk, kendini güvende hissetmediğini ifade etti. Öztürk, şunları kaydetti:

  • Bana hala bir seccade veya Kur'an verilmedi.
  • Ayrıca bir Müslüman din görevlisiyle görüşmek istedim. Bu talepleri iki haftadan uzun bir süre önce yaptım.
  • Ayrıca hava durumu nedeniyle hafif uzun kollu giysiler istedim ama alamadım.
  • Somerville'deki (Massachusetts) evime ve yaşadığım topluluğun arasına geri dönebilmek, her gün serbest bırakılmam için dua ediyorum.

Dilekçesinde, son 5 yıldır üzerinde çalıştığı doktorasını tamamlamak istediğini de belirten Öztürk, bunun için kefalet talebinde bulundu.

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