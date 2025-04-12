Somon ihracatı ilk çeyrekte 84,4 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-mart döneminde 20 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 11 bin 899 ton somon ihraç edilerek karşılığında 84 milyon 406 bin 690 dolar kazanç sağlandı.

Bu dönemde Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na 74 milyon 37 bin 993 dolarlık, ABD'ye 2 milyon 382 bin 754 dolarlık, Japonya'ya da 1 milyon 233 bin 111 dolarlık somon ihraç edildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinden farklı olarak Azerbaycan'a da bu dönem Türk somonu dış satımı yapıldı.