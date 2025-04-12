Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

Doğal gaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

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