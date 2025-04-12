Beşiktaş'ın borcu 15 milyar TL'yi geçti!
Beşiktaş'ın 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 12:22, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 12:23
Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, Beşiktaş'ın toplam borcunu açıkladı.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu kaydetti.
Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıkladı
Beşiktaş'ın 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor.
Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı.