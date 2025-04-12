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Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te 25 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı Pamukkale Sitesi A Blok'a ilişkin davada, binanın 3 müteahhitine yönelik karar açıklandı. Atilla Gökçek, Yusuf Alageyik ve Sadık Doğan'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 12:42, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 12:47
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Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Sitesi'nin A Blok binası yıkıldı ve 25 kişinin vefatına, 16 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Pamukkale Sitesi ile ilgili karar duruşması Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanıklardan Atilla Gökçek ile Yusuf Alageyik tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı. Taraf avukatların hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık Sadık Doğan katılmadı. Sanıklar Gökçek ve Alageyik, önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını söyledi.

16 yıl 3'er ay hapis cezası

Karar duruşmasında hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz sanık Sadık Doğan hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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