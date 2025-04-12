Avcılar'da metrobüs kazası

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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