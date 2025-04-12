Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
68 bin atama bekleyen öğretmenler, X etkinliğinde başlattıkları #ÖğretmeneKabineden68BinAtama kampanyasıyla 1 milyondan fazla paylaşım yaparak X platformunda dünya gündemine yerleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 14:11, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 14:35
Atama bekleyen öğretmenler, sosyal medya platformu X etkinliğinde seslerini duyurdu. #ÖğretmeneKabineden68BinAtama etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede büyük bir etkileşim alarak 1 milyonu aşkın tweet ile dünya gündeminde üst sıralara yükseldi.
Öğretmen Atamaları ve Kabine Sonrası Açıklamalar
Bu yılki öğretmen atamalarına ilişkin açıklamasının, Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısı sonrası duyurulması bekleniyor. Atama bekleyen öğretmenler ise taleplerini kamuoyuna daha güçlü duyurabilmek adına X üzerinden eş zamanlı bir dijital farkındalık etkinliği düzenledi.
Sosyal Medya Etkinliği ve Kampanya Detayları
- Etkinlik kapsamında milyonlarca kullanıcı, "Öğretmene Kabineden 68 bin atama" talebiyle gönderiler paylaştı.
- Kampanya, kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıraya, ardından küresel gündeme taşındı.