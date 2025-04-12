Muğla'da ormanlara giriş yasağı

Yangın riskinin en yüksek olduğu illerden Muğla'da 1 Mayıs ile 30 Kasım tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı. Ayrıca yangın riskine karşı, temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetlerinin orman yollarında devriye faaliyetlerini artırması kararlaştırıldı.

Alınan karar doğrultusunda arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına da izin verilmeyecek.

Caydırıcı devriye hizmetleri temmuz, ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacak.

Orman köyleri ve turizm bölgelerinde havai fişek, paraşütlü dilek feneri gibi yangın riski oluşturan eğlence araçlarının kullanılmasına karşı da önlem alınacak.