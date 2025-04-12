Bursa'da yağmurda faciadan dönüldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Diğer yaralının durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Kazada minibüste de bir kişi yaralandı.

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