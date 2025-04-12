Bursa'da yağmurda faciadan dönüldü
Nilüfer ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp, karşı yöne geçen kamyonet minibüsle çarpıştı. Kazada can pazarı yaşanırken, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:16, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 15:29
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçti.
Bir minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü şoför kabininde sıkıştı.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ EKİPLERCE KURTARILDI
Kazada minibüste de bir kişi yaralandı.
Direksiyon başında sıkışıp ağır yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Diğer yaralının durumunun daha iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.