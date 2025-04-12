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CHP'de yeni MYK belli oldu

Özgür Özel başkanlığında yapılan CHP PM toplantısında, olağanüstü kurultay sonrası yeni MYK üyeleri belirlendi. Genç isimler dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:37, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:00
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CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Olağanüstü kongrenin ardından ilk kez toplanan PM'de, MYK üyeleri belirlendi.

CHP'de 21'inci Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında saat 12.00'de toplandı. Toplantıda da CHP lideri Özel'in yanına Parti Meclisi'nin en genç ve yeni üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

Basına kapalı toplantıda parti içindeki yeni görevlendirmeler ele alındı. Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri de burada belirlendi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

Partiden yapılan açıklamaya göre, 60 kişilik PM üyeleri arasından seçilen yeni MYK'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliğine atanan Volkan Demir'in yerine Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine ise Namık Tan yer aldı. Genel Başkan Özgür Özel ile beraber 24 kişilik MYK şu isimlerden oluşuyor:

  1. Selin Sayek Böke - Genel Sekreter
  2. Ensar Aytekin - Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  3. M. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  4. Özgür Karabat - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  5. Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  6. Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  7. Deniz Yücel - Parti Sözcüsü
  8. Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  9. Aylin Nazlıaka - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  10. Gamze Taşcıer - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  11. Namık Tan - Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  12. Deniz Yavuzyılmaz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  13. Sevgi Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  14. Yalçın Karatepe - Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  15. Murat Bakan - İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  16. Gülşah Deniz Atalar - Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  17. Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  18. Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  19. Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  20. Pınar Uzun Okakın - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  21. Erhan Adem - Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  22. Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  23. Ulaş Karasu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı


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