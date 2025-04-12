Çocuklarının gözü önünde eski eş dehşet saçtı!

Denizli'de, eski eşini sevgilisiyle gören saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda kadın ölürken erkek arkadaşı ağır yaralandı. Boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü.

Denizli'de Şok Edici Olay

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K., eski eşi Hatice Ünlü (42) ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan'ı birlikte otomobile binerken gördü.

Bıçaklı Saldırı

Eski koca Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla kadın ve erkek arkadaşına saldırdı. Saldırgan Mehmet K., Hatice Ünlü'yü ve Hasan Çalışkan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Boğazı ve göğsünden defalarca bıçaklanan Hatice Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. PAÜ Hastanesine kaldırılan ve boynundaki atardamarı kesilen Hasan Çalışkan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırganın Yakalanması ve Soruşturma

Olay yerinden kaçan Mehmet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sırasında, boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü.Sokak ortasında dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.