Uyuşturucu operasyonunda kalem tabanca ele geçirildi

KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin gizli bölmesinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Kişi

Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.