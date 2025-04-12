Midelerinden 10 parça uyuşturucu çıktı!
Bingöl'de polis ekipleri, otobüs yolculuğu sırasında iki yabancı uyruklu kişinin midesinde 113 gram metamfetamin ele geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:08, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:09
Bingöl'de otobüs yolculuğu sırasında polis ekiplerince durdurulan yabancı uyruklu iki şüphelinin midesinden 10 parça halinde 113 gram metamfetamin çıktı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün Başarılı Operasyonu
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko-timleri, akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu kaçakçılığını çözdü. Ekiplerin çalışmaları neticesinde otobüs ile Bingöl'e gelen şüpheli yabancı uyruklu 2 şüphelinin iç beden muayenesinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi tespit edildi.
Şüphelilerin Adli Süreci
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elazığ Kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.