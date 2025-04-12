Midelerinden 10 parça uyuşturucu çıktı!

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko-timleri, akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu kaçakçılığını çözdü. Ekiplerin çalışmaları neticesinde otobüs ile Bingöl'e gelen şüpheli yabancı uyruklu 2 şüphelinin iç beden muayenesinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi tespit edildi.

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