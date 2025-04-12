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RTÜK Başkanı Şahin, Flash TV iddialarını yanıtladı

RTÜK Başkanı Şahin, Flash TV'nin hisse devri ve yayın süreçleriyle ilgili iddialara yanıt verdi. Kuruluşun TMSF'ye devredildiğini ve sürecin takip edildiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:38, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:39
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RTÜK Başkanı Şahin, Flash TV iddialarını yanıtladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork'un sahibi olduğu ve el konulan Flash TV hakkında açıklama yaptı.Şahin açıklamada "Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork'un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşa ilişkin olarak RTÜK'e yöneltilen asılsız iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur." dedi.

RTÜK'ün Yetkileri ve Süreçleri

  • Mer'i mevzuata göre RTÜK'ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK'e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar.
  • Erkan Kork'un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK'e ulaştıktan sonra, "Flash Haber" logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir.
  • Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK'ün bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur.
  • Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF'ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir.
  • RTÜK'e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir.


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