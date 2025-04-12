İtfaiye personeli mantar zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
Antalya Alanya'da itfaiye personeli Hüseyin Yüksekalan, ormandan topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 17:25, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 17:27
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yediği mantardan zehirlendiği öne sürülen itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde Görevli Personel
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yüksekalan (51), ormanlık alandan topladığı mantarları yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Yüksekalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Numune İncelemesi
Yüksekalan'ın yediği mantardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı öğrenildi.