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Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nakdi destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı ilanıyla Şahinbey Belediyesi, uzun süreli evlilere nakdi ve kültürel destek sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 17:27, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 17:40
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Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nakdi destek

Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere 25 bin liraya kadar nakdi destek verecek. Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte yeni evlenecek çiftlere 40 bin lira, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan belediye, evli çiftlere de destekte bulunacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni müjdelerin yanı sıra hanede yaşayan her bir çocuk için 1000 lira ek nakdi destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

Uzun Evliliği ve Çocuk Sayısını Teşvik Etmek

Uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Sizlerin görüşlerine önem verdiğimiz için sosyal medya üzerinden bu konuyu sizlere sorduk ve 5 binin üzerinde yorum aldık. En çok talep edilen nakdi yardım, kültürel geziler ve ev sahibi olma isteği oldu. Bu üç talebi de gerçekleştirmek adına 10 yıl evli olana 5 bin, 15 yıl evli olana 7 bin 500 lira, 20 yıl evli olana 10 bin lira, 50 yıl evli olana 25 bin lira, ayrıca evde yaşayan her bir çocuk için de bin lira ek nakdi desteğe başlıyoruz.

Kültürel Geziler ve Ev Sahibi Olma İmkanı

Dileyen çiftlere nakdi destek yerine Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya ve Konya gibi illere düzenleyecekleri kültürel gezilere katılım imkanı sunacaklarını aktaran Tahmazoğlu, "Ayrıca ev sahibi olmak isteyenler için de yoğun bir çalışmamız var. Bu konuda müjdemizi yakında sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü toplum, mutlu aile ile mümkündür. Tüm ailelerimize mutluluk, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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