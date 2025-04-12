Daire yangınında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin mutfağında öğle saatlerinde yangın çıktı.

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