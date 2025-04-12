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Emniyet müdürü bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi

Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Polis Haftası etkinliğinde bağlama çaldı. Etkinlikte polis memurları şarkı söyledi ve katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 18:19, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 18:20
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Emniyet müdürü bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi

TUNCELİ İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlamalarında bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları kapsamında, Munzur Üniversitesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile polis memurları katıldı.

Çocukluğundan beri müzik tutkusunun olduğu bilinen ve mesai sonrası boş vakitlerini müzikle geçiren İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, katılımcılara uzun saplı bağlamasıyla Neşet Ertaş'ın 'Ah yalan dünya' şarkısını çaldı. Polis memurları da şarkıyı seslendirdi.

Katılımcılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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