Danla Biliç'i darbettiği iddia edilen eski sevgilisi tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Eyüpsultan'da eski sevgilisi B.Ç. tarafından darbedildi.

Denizli'de yakalanan B.Ç., ifadesinde, hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirtti. Olay günü, kulübe ders almak için gittiğini ve müştekinin orada olduğunu bilmediğini söyledi. B.Ç., işlemlerinin ardından tutuklandı. Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen N.D.A. (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi B.Ç. tarafından darbedildi.

Danla Biliç'in şikayetinin ardından şüpheli B.Ç., Denizli'de yakalandı.

Darp İddialarını Reddetti

Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Biliç'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.