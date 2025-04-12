Erdoğan'dan boykot açıklaması
Antalya Havalimanı açılışında konuşan Erdoğan, yabancı basına bel bağlayanları ve ekonomiye zarar veren boykotçuları sert bir dille eleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 19:53, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 19:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni"nde konuştu.
Erdoğan'ın Açıklamalarından Satır Başları
Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
- "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz.
- Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast girişiminde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları kendilerini ele geçirmiş olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında baş başa bırakıyoruz, her seferinde olduğu gibi işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin itibarını arttırmaya bakıyoruz."