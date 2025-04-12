Sağlıksız etiketsiz sucuk satışına 210 bin lira ceza
Afyonkarahisar'da etiketsiz ve sağlıksız gıda satışı yapan şüpheliye ceza verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 20:05, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 20:09
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin sağlıksız, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünü satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde durdurulan şüphelinin aracında 2 bin 910 kilogram içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz sucuk ele geçirdi.
Gıdalara el konuldu, şüpheliye 210 bin 622 lira idari para cezası kesildi.