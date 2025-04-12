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Parkinson Hastalığı Derneği'nden Egzersiz Vurgusu: Hastalıkla Mücadelede Hareket Şart!

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) işbirliğiyle bir farkındalık etkinliği düzenledi. ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Parkinson hastalığında egzersizin tedavi sürecindeki kritik rolüne dikkat çekildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:00, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 20:04
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Parkinson Hastalığı Derneği'nden Egzersiz Vurgusu: Hastalıkla Mücadelede Hareket Şart!

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, "Dünya Parkinson Günü" kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenledi. ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, nöroloji uzmanları ve fizyoterapistler, Parkinson hastalığının tedavisinde egzersizin önemine dikkat çekti.

Etkinliğe nöroloji uzmanları ve fizyoterapistler katıldı. Katılımcılara uygulamalı egzersiz eğitimleri verilirken, Parkinson hastalığına dair sıkça merak edilen sorular da masaya yatırıldı. Yutma güçlüğü, bilişsel değişimler, hareket kısıtlılıkları ve tedaviye dair yaklaşımlar detaylı şekilde ele alındı.

"2050'de 23 Milyon Kişide Görülecek"

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ, Parkinson hastalığıyla ilgili teknolojik gelişmeler sayesinde önemli ilerlemeler sağlandığını ancak hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavinin henüz mümkün olmadığını vurguladı. Karadağ, "Yapılan araştırmalara göre 2050 yılında dünyada Parkinson hastası sayısı 23 milyona ulaşabilir' açıklamasında bulundu.

Genetik Etkenlere Dikkat

Prof. Dr. Gençer Geç ise Parkinson hastalığının genetik temeline dikkat çekerek, hastalığın yüzde 15'inin akraba evliliklerinden kaynaklandığını ifade etti. Genç, bu oranın özellikle riskli gruplarda önlem alınmasını gerektirdiğini vurguladı.

Multidisipliner Tedavi Hayat Kurtarıyor

Etkinlikte Parkinson hastalığının sadece motor semptomlarla sınırlı olmadığı; uyku bozuklukları, depresyon, kabızlık, idrar sorunları, tansiyon düşüklüğü ve ağrı gibi birçok motor dışı belirtiyle de seyrettiği anlatıldı. Uzmanlar, bu belirtilere ilişkin farkındalığın artırılmasının, hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde yükselteceğine dikkat çekti.

Parkinson Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na ve etkinliğe katkı sağlayan sağlıkçılara teşekkür ederek, "Bu etkinlik, Parkinson'la yaşayan bireylerin yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi," dedi.

Yeni Nesil Tedaviler Umut Veriyor

Etkinlikte Parkinson tedavisindeki yeni gelişmeler de gündeme taşındı. Özellikle dilaltı ilaçlar, salınım kontrollü kapsüller, cilt bantları ve "beyin pili" olarak bilinen derin beyin uyarımı tedavileri dikkat çekti. Ayrıca sanal gerçeklik destekli rehabilitasyon uygulamaları da yeni dönemde Parkinson tedavisinde daha fazla yer almaya başladı.

Uzmanlar, bu gelişmelerin özellikle motor semptomları kontrol altına almada etkili olduğunu; hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek protein birikimini önlemeye yönelik çalışmaların ise bilim dünyasında heyecanla takip edildiğini belirtti.

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