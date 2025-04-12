Kerem Kamal Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda **altın madalya** kazandı.

Bratislava'daki Final Karşılaşması

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi. Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha **Avrupa şampiyonu** oldu.

Türkiye'nin İlk Altın Madalyası

25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki **ilk altın madalyasını** kazandırdı.