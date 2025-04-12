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ABD, bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu

ABD, bilgisayar ve akıllı telefon gibi ürünlere ek tarifeleri kaldırıyor. Bu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek ve antrepodan çekilen ürünleri kapsayacak.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 21:35, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 21:37
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ABD, bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

Muafiyet Başlangıç Tarihi ve Geçerlilik

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

Trump'ın Tarife Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Çin'e Uygulanan Ek Tarifeler

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdururken, tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.

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