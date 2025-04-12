Devlet memuruna tehdit içeren video paylaşan kişi tutuklandı
Gaziantep'te sosyal medyada devlet memuruna yönelik tehdit içeren video paylaşan şüpheli Y.K, polis tarafından gözaltına alındı. Y.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te sosyal medyadan devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valiliğin Açıklaması
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyadan kentte görevli devlet memuruna yönelik tehdit ve hakaret içerikli bir video paylaşıldığı belirtildi.
Soruşturma ve İdari İşlemler
Açıklamada, "Yapılan başvuru sonucunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'tehdit-hakaret' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.