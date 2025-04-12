Bakan Uraloğlu: Google için hukuki düzenleme yapacağız

Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Bakan Uraloğlu: Google için hukuki düzenleme yapacağız

Ulaştırma Bakanı, Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi ve Google ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 23:25, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 23:26
Yazdır
Bakan Uraloğlu: Google için hukuki düzenleme yapacağız

CNN Türk ekranlarında soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Türkiye'de Turizm ve Ulaştırma Sektöründeki Gelişmeler

Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler var. Ulaştırma sektöründe gelişmeler var. Antalya Havalimanı turizmin başkenti olan Antalyamız, havalimanımız da destinasyonumuz. 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur, burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu. Tören yoğunluğu var, Salı günü kullanılacak.

Üst Düzey Misafirlerin Ağırlanması

Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. Kendimizden ölçelim, birkaç saatlik uçuş mesafesi, bazen daha da fazla ABD, Çin vs... O uçuş sizi yormaz da sizin havalimanındaki pasaport kontrol, valiz bekleme, check-in işlemleri vs... bunlara çok tahammül edemeyiz. Havalimanında ortamlar güzelse keyifli vakit geçiririz. İnsanlar 2-3-4 saat seyahatten sonra gelip buralarda istemedikleri takdirde zaman geçirmelerini istemiyoruz. Otellerine vs... gitsinler istiyoruz.

Havalimanı Kapasite Artırımları

İç hatlarda 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye, dış hatlarda 90 binden 224 bin metrekareye kapasiteyi çıkardık. Bir devlet konukevi yaptık. Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. VIP çıkışının orada konukevi. Bu sadece iç mekanları rahatlatmak değil, son zamanlarda yapılan binalar akıllı binalar, otomasyon, ısı yönetimi var. Gelen misafirlerin hızlı şekilde giriş çıkışlarını sağlamak için 1960 olan araç parkını 7200'e çıkardık.

Akaryakıt İkmali ve Güvenlik

Deniz limanından akaryakıt ikmali için yıllık 60 bin tanker havalimanına geliyordu, 29 km'lik boru hattıyla kaldırdık, havalimanına tanker trafiği yok. Güvenlik ve egzoz emisyonu açısından önemli.

Google Algoritması ve Rekabet

Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber