Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ifşa olan 2 doktora gözaltı
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ifşa olan 2 doktora gözaltı
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli

Dünyadaki değişime adapte olmak için müfredatın sık değiştirilmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, öğretmenlerin yeni gelişmeleri takip edip çocuklara öğretmesi için bir imkan açılmasının şart olduğunu söyledi. Yusuf Tekin, eğitimde 'Finlandiya ve G. Kore modeli' önerilerine de "Bunlar aşağılık kompleksi. Dünyaya farklı bir medeniyet perspektifi sunabilir, kendimize ait bir tasavvuru inşa edebiliriz" diye konuştu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 07:35, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 07:39
Yazdır
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Enstitü Sosyal'de gerçekleştirilen, "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkanlar" programında önemli açıklamalarda bulundu. "Eğitimde bir yılı ıskalamak bir nesli ıskalamak demektir" diyen Bakan Tekin, müfredatın çok sık değiştirilmesi gerektiğini savundu. Çocukların klasik sınavlara oranla testlerde daha başarılı olduğunu söyleyen Tekin "Ben bundan rahatsızım" dedi. Bakan Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Dinamik Olmak Zorundayım

  • Milli Eğitim Bakanlığı çok sık değişiklik yapmak, çok dinamik olmak zorunda. Müfredatımızı da çok sık değiştirmeliyiz. Mimari yapılarımızdan tutun teknolojik altyapımıza kadar her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Eğitimde bu değişiklikleri yapmazsak, dünyadaki değişime adapte olamaz, çağı ıskalarız. Geleceğin eğitimini yakalayamayız.
  • Biz dünyaya farklı bir medeniyet perspektifi sunabiliriz. Kendimize ait, bizim örneklerini gösterebileceğimiz bir tasavvuru inşa edebiliriz. Müslüman bir Türk vatandaşı, bir akademisyen olarak benim yaklaşımım bu.

Biz Bunu Başarırız

  • 'Finlandiya modelini, Güney Kore modelini alalım' deniliyor. Niye alıyoruz? Bizim kendimize ait bir şeyimiz olamaz mı? Biz yapamaz mıyız? Ben yapabileceğimizi iddia ediyorum. Beni eleştiriyorlar, 'Oradan bir modeli alın, uygulayın' diyorlar. Niye ya, bu kadar aşağılık kompleksi ile hareket etmenin ne anlamı var?
  • Biz eğer bilişim, teknoloji, sıhhi tesisat öğretmenimize sektördeki yeni gelişmeleri takip edip çocuklara öğretmesi için bir imkan açmazsak çağdaş gelişmelerden kopar. Bir yılı ıskalamak demek bir nesli ıskalamak demek. Bizim öğretmen profilimiz genel anlamda çok pozitif. Fakat bu güncel gelişmeleri takip edebilecekleri mekanizma kurgulanmamış. Biz bunu yaparsak eksikliği gidermiş oluruz.

Ben Bundan Rahatsızım

  • Çocuklar klasik sınavlara oranla testlerde daha başarılı. Ben bundan bir baba olarak rahatsızım. Benim çocuklarım da kendilerini seçenekler üzerinden ifade ediyor. Yani 'Ne istersin?' sorusuna cevap veremiyor ama 'Şunu mu istersin, şunu mu?' sorusunda birini seçiyor. Bu çocuk toplumun nasıl sağlıklı bir ferdi olacak? Ben çocuklarımızın, gençlerimizin kendini özgürce, rahatça ifade edebilmelerini istiyorum.

Okuduklarını Anlamıyorlar

  • 7'nci sınıfta bir kızım var. Şuna çok şahit oldum. Diyor ki; 'Baba ya şu soruyu yanlış yapmışım.' Niye yanlış yaptın kızım? 'Soruyu yanlış anlamışım.' Yani soruyu anlamıyor çocuklarımız. Test tekniğinde bir kalıp ezberliyor çocuk. Okumuyor, okumadığı için anlamakta zorlanıyor. Dil becerileri zayıf olduğu için akademik başarısı da düşüyor. Kendisini ana dilinde 100 kelime ile ifade edebilen bir çocuğa, '500 kelime ile İngilizce konuş' diyoruz. Bu olur mu arkadaşlar? Bir çocuğun, bir gencin kendini yabancı bir dilde ifade edebilmesi için önce bunu ana dilinde yapması lazım.

Önce Veli Yapmalı

  • 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlayan, yani yaklaşık 18 yaşındaki bir çocuk, kabaca 160 bin saat civarında yaşamış oluyor ve hayatının sadece 10 bin saat civarında kısmını okulda geçiriyor. Bunun kalan kısmını velilerle geçiriyor. Dolayısıyla veliler bu sürece gönüllü olarak dahil olmadıkları sürece başarılı olma ihtimalimiz yok.
  • Çocuğunun dijital bağımlılığından şikayet eden veli, akşam çocuğu eve geldiği an cep telefonunu, sosyal medyayı kapatacak, onunla oturacak. Kendisi dijital medyayla, cep telefonuyla, sosyal medyayla uğraşacak, sonra da çocuğuna 'Evladım, sen dijital bağımlısın' diyecek. Bu olmaz.

Mahmut Özay

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber