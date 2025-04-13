TOKİ, Yavru Vatanı Yeniden İnşa Edecek

Başta İsrail ve Yunan olmak üzere yabancı yatırımcıların arsa ve konut topladığı KKTC'de Türk projelerinin hayata geçmesi stratejik önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı **Murat Kurum** önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Doğu Akdeniz'in kalbinde yer alan; jeopolitik ve askeri konumu ile enerji güvenliği açısından milli beka meselesi haline gelen KKTC'nin, gerek altyapı gerekse de inşaat projeleri ile yeniden şekillendirileceğini açıkladı.

Yatırım Hamlesi ve Stratejik Önemi

Son yıllarda hem küresel hem de bölgesel güçlerin ilgisini üzerine çeken Kıbrıs'a yönelik bu yatırım hamlesi, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin tecrübesiyle hayata geçirilecek projeler, KKTC'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunarken, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki dengeyi de Türkiye lehine güçlendirecek nitelikte olduğu ifade ediliyor. Son yıllarda başta Yunan, İsrail ve AB ülkelerinden Ada'ya ciddi bir talep vardı. Yabancıların arsa ve konut topladığı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Bu sebeple KKTC'de Türk nüfusunun artırılması kritik önem taşıyor.

TOKİ'nin Sosyal Konut Projeleri

Türkiye'de başarıyla uygulanan dijital tapu sistemi KKTC'ye taşınarak, TAKBİS ve parsel sorgu sistemleri sayesinde vatandaşların taşınmazlarına kolayca erişebilmesi sağlanacak. Şehirlerin dijital ikizlerinin oluşturulmasıyla afetlere karşı dirençli, akıllı şehir planlamaları yapılırken; çöp problemine çevreci çözümler sunan sıfır atık uygulamaları ve depozito iade konteynerleri de Ada'ya kazandırılacak. TOKİ tecrübesiyle şekillenecek sosyal konut projeleri, Cumhurbaşkanı **Recep Tayyip Erdoğan**'ın mayıs ayında açıklayacağı vizyoner detaylarla kamuoyuna sunulacak. Bütün bu adımlar, KKTC'nin gelecek 50 ila 100 yılını içine alacak kapsamlı bir master plan doğrultusunda şekillendirilecek.

Dijital Şehirleşme ve Projeler

Kurum, KKTC'nin geleceğine damga vuracak projelerle ilgili olarak **"Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıyoruz. Vatandaşlarımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için KKTC Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'ni (TAKBİS) 2025'in Haziran ayı sonuna kadar devreye alıyoruz. Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği parsel sorgu sistemini de inşallah bu ayın sonunda Kıbrıs'ta hayata geçiriyoruz. Bu uygulamayla birlikte Kıbrıs'ta herkes taşınmazlarının bilgilerine cep telefonu veya bilgisayarla kolayca ulaşabilecek. Yine bu ay sonunda havalanacak uçaklarımız, KKTC'nin üç boyutlu geleceğinin çizimine başlıyor. Bu da çok önemli bu manada bütün şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor. Şehirlerimizi afetlere karşı hazırlayacak üç boyutlu simülasyonu içeren bu uygulamayı kuruyoruz. Uygulama KKTC için yapacağımız master planın altyapısını teşkil edecek. Bunun yanında Ada'da meteoroloji radarını kuruyoruz. Tüm meteorolojik uyarı ve tahminleri de halkımızın istifadesine sunacağız"** diye konuştu.

Jeopolitik Konumu ve Stratejik Önemi

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ve deniz yollarına hakim konumuyla birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Türkiye'ye yakınlığı sayesinde Ada, hem savunma hem de Mavi Vatan çerçevesinde deniz yetki alanları açısından kritik bir rol oynuyor. Bu sebeple Türkiye, Kıbrıs'taki etkinliğini bir güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor. Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tam üye olarak kabul etmesi, Türkiye açısından ciddi bir problem oluşturdu. Bu durum, Ada'nın kuzeyindeki Türk varlığını yok sayıyor ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını daraltma riskini beraberinde getiriyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın İsrail ile bazı AB ülkeleriyle kurduğu enerji ve güvenlik iş birlikleri de Türkiye'nin bölgedeki stratejik dengesini tehdit ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk nüfusunun artması, sadece demografik değil, aynı zamanda siyasi bir anlam taşıyor. Kıbrıs'taki Türk varlığının güçlü bir şekilde sürdürülmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu pekiştiriyor ve iki toplumlu çözüm senaryolarında Türk tarafının elini güçlendiriyor. Aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun sosyoekonomik ve kültürel olarak kalkınması, uluslararası arenada daha etkili bir temsil gücü sağlıyor.

Konut Yatırımına İlgi Artacaktır

Konut sektörü uzmanları, KKTC'de TOKİ eliyle hayata geçirilecek sosyal konut projelerinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Türkiye'nin konut üretiminde edindiği bilgi birikimi ve TOKİ'nin yıllara dayanan tecrübesi KKTC'ye taşındıkça, Ada üzerindeki hayat standartlarının artması ve konut erişiminin kolaylaşması bekleniyor. Ayrıca bu projeler, sadece KKTC'de yaşayan vatandaşlar için değil, Türkiye'den Ada'ya taşınmak veya yatırım yapmak isteyen kesimler için de yeni kapılar açıyor. Türkiye'de konut fiyatlarının yüksekliği ve büyükşehirlerdeki yaşama zorlukları, birçok insanı alternatif yaşam alanlarına yönlendiriyor. KKTC ise gerek tabii güzellikleri, gerek daha sakin hayat tarzı, gerekse gelişmekte olan altyapısıyla cazip bir seçenek haline geliyor. TOKİ'nin sağlayacağı uygun fiyatlı konutlar, bu ilgiyi daha da artırabilir.

Sosyal Konutlar Yapılacak

Diğer yandan, sosyal konut projeleri sayesinde KKTC vatandaşlarının da makul şartlarda ev sahibi olması sağlanacak. Bu projeler, özellikle dar ve orta gelir grubundaki ailelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu sayede hem barınma sıkıntısının çözümüne katkı sağlanacak hem de sosyal adalet ilkesi desteklenmiş olacak. Ayrıca bu yapılaşmanın planlı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemesi, KKTC'nin gelecekteki şehirleşme vizyonuna da katkı sunacak.Sonuç olarak, TOKİ'nin KKTC'de başlatacağı bu büyük konut hamlesi, sadece bir inşaat projesi değil; Türkiye-KKTC ilişkilerini pekiştiren, halkın refah seviyesini artıran ve Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını güçlendiren çok boyutlu bir stratejinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.NECMİ ÇİÇEKÇİ