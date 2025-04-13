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Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası, Meclis'te siyasi partilerle temas kurma ve İmralı'ya ziyaret için hazırlık yapma kararı aldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 08:15, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 08:46
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Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek

İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra DEM Parti MYK'sını topladı. 10 saat süren toplantıda, siyasi partilerle yeniden temasa geçilmesi kararı alındı. Siyasi partilerle Meclis zemininde görüşmelerin yürütülmesi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir araya gelinmesi yönünde görüş ağırlık kazandı.

DEM Parti'nin Siyasi Partilerle İletişim Kurma Kararı

AK Parti, CHP ve MHP'nin kapısını üçüncü kez çalacak olan DEM Parti, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde görüş beyan edecek. Ayrıca toplantıda, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı Adası'na gitmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerin hızlandırılması kararı da alındı.

Abdullah Öcalan'ın Beklenen Çağrısı

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; terörist başı Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrı için örgütün atacağı adımı, yani PKK'nın kendi feshetme kararının alınacağı kongreyi beklediği bilgisini verdi. Kongre tarihinin açıklanmasından sonra DEM heyetinin İmralı'ya gidip Öcalan'ın kongrede okunacak mesajını alabileceği belirtiliyor.

DEM Parti'nin Halkla İletişim Faaliyetleri

Örgütün kongreyi nisan sonunda toplayabileceğine işaret ediliyor. Öte yandan DEM Parti, sürecin bölge halkına aktarılması için 114 merkezde yürüttüğü halk buluşmaları ve ev ziyaretlerini ay sonuna kadar sürdürecek. 1 Mayıs'tan sonra ise yeni bir kampanya başlatılacak.

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