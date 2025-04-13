İnternetten Alışverişte Tüketici Zaferi: 350 Liralık Bot Davası

Kayserili Ferhat Ç., Nisan 2024'te internetten ünlü bir ayakkabı firmasının sitesinden bir çift bot sipariş etti. O dönem kampanyadan da faydalanan Ferhat Ç., bot için 350 lira ödedi. Evine gelen ayakkabı kutusunu açan Ferhat Ç., her iki ayakkabının da sağ ayak çıktığını gördü.

Firmaya Başvuru ve Hukuk Mücadelesi

Firmayı arayan Ferhat Ç., değişim istedi. Ancak firma satın alma işleminin internetten yapıldığı için değişim ve iade yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Ferhat Ç., satın aldığı botlardaki ayıbın giderilmemesi üzerine avukatı Şeyma Karakoç aracılığıyla dava açtı.

Avukat Şeyma Karakoç'un Açıklamaları

Ayakkabı firmasının hiçbir şekilde kendileri ile uzlaşmadığını belirten Şeyma Karakoç, "Botların her ikisi de sağ çıkınca firmaya mail atarak ihtarda bulunduk. Ancak bize dönüş yapmadılar. Daha sonra tekrar mail attığımızda değişim yapamayacaklarını belirttiler. Hal böyle olunca biz de dava açtık. Tüketici hakem heyeti, bizi haklı bularak ayakkabı firmasının botları misli ile ödemesine hükmetti" dedi.

Firmayı İcraya Verme Süreci

Hakem heyetinin kararının ardından kararı icraya koyduklarını belirten Avukat Şeyma Karakoç, "Hem dava hem de icra masraflarıyla birlikte 350 liralık botlar firmaya 15 bin liraya mal oldu. Sadece misli ile ödenen ayakkabının fiyatı 6 bin 900 lira. Geri kalan tutar ise mahkeme ve vekalet ücreti. Her şeyden öte bu karar, internetten alındığı için değişim yok diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacak" diye konuştu.Ali ALTUNTAŞ