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İBB tutukluları farklı şehirlerdeki cezaevlerine götürülüyor iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledileceği iddia edildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 09:30, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 09:29
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İBB tutukluları farklı şehirlerdeki cezaevlerine götürülüyor iddiası

Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilecek tutukluların isimlerini ve gönderilecekleri cezaevlerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledileceği açıklandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu tutukluların Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli cezaevlerine sevk edileceğini duyurdu.

KİM HANGİ ŞEHİRE GÖTÜRÜLECEK?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak:

Murat Ongun ve Hüseyin Köksal: Çorlu Cezaevi

Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz: Tekirdağ Cezaevi

Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın: Kocaeli Cezaevi

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar." ifadelerine yer verdi.

Avukat Ersöz: "Tutuklulara Sevk Bilgisi Bildirildi"

Konuya ilişkin bir açıklama da avukat Hüseyin Ersöz'den geldi. Ersöz, Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı doğrultusunda tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saat 21.00 itibarıyla sağlık kontrolünden geçirilen tutukluların, sabah saatlerinde gerçekleşecek nakil için hazırlık yapmaları istendi.

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