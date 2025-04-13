Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı

Asgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yılın analizi
Asgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yılın analizi
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ifşa olan 2 doktora gözaltı
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ifşa olan 2 doktora gözaltı
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra taksi durağını aradı

KARTAL'da, Özbekistan uyruklu S.T. (28) iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçakladı. S.T. kocasını bıçakladıktan sonra taksi durağını arayarak 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istedi. Taksicinin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 09:40, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 10:06
Yazdır

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 21.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu S.T. ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçaklayarak yaraladı. Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

'Eşim Hasta, Hastaneye Gitmesi Gerekiyor'

Eşini bıçakla yaralayan S.T.'nin taksi durağını aradığı ve 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı. Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Cenaze ve Tutuklama Süreci

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaçmaya Çalışırken Polis Yakaladı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan S.T. gözaltına alındı. Şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle Sakinlerinin Yorumları

Mahalle sakini Zöhre Paydaş, "Tüylerim diken diken oldu. Öfkelendin mi? Çık dışarı. Öfken dinince eve geri gelirsin. Çok kötü bir durum, insan haberlerde dinliyor. Aileler yok oluyor. Veren canı Allah alsın. Çok etkilendim, ağladım. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.

'Gayet Mutlu Görünüyorlardı'

Mahallede süt satışı yapan ve çiftin müşterileri olduğunu ifade eden Gürsel Altuntaş, "İyi birisi olarak biliyordum. Ara sıra süt alıyorlardı. Gayet mutlu görünüyorlardı. Müşterimdi ve iyilerdi ama üzüldüm. İkisinden de böyle bir şey beklemiyordum, üzüldük" dedi.(DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber