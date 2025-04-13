Bakanlıktan Tüketici Koruma Önlemleri: 49 firmaya 53 milyon TL ceza

Teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, tüketicilerin hızlı ve kolay şekilde erişilebilen çevrimiçi mağazalardan alışveriş yapma eğilimi de arttı.

Tüketicilerin Korunması

Ticaret Bakanlığı, tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün tüketici tarafından deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirdi ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra, tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususlar yasal düzenlemeler ile güvence altına alındı.

Cayma Hakkı ve Tüketicinin Ekonomik Menfaatleri

Cayma hakkı ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi,

ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi, Kampanya ve indirim dönemlerinde avantajlı fiyattan yapılan alışverişlerde teslimin hiç yapılmaması, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasına bağlı olarak sözleşmenin tüketici tarafından feshedildiği, stokta bulunmama gibi subjektif gerekçe ile satıcı tarafından siparişin tek taraflı iptal edildiği sözleşmelerde bedel iadesinin yasal süresinde yapılmaması, sipariş iptali nedeniyle tüketicinin aynı ürünü indirimli satın alma fırsatını kaybetmesi gibi mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Uygulamaya ilişkin olarak da sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya tarafımıza intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Yasal Düzenlemelerin Uygulanması

Ticaret Bakanlığı olarak bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması, ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise, 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, hali hazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir.Ticaret Bakanlığı olarak, değişen alış-veriş alışkanlıklarıyla birlikte, tüketicilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklarının korunması ve adil rekabet şartlarının sağlanması için Bakanlığımızca 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir.