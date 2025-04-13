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Türk Üniversiteleri Uluslararası Sahneye Çıkıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin eğitim tecrübesini yurt dışına taşıma hedeflerini anlattı. Ortak üniversite modelleriyle uluslararası alanda etkileşim artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 11:11, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 11:11
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Türk Üniversiteleri Uluslararası Sahneye Çıkıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan ve Özbekistan'daki Uluslararası Türk Devletleri üniversiteleri modellerinin sayısını artırmak istediklerini söyledi. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma katılan Özvar, AA muhabirine, Yükseköğretim Kurulunun en önemli misyonlarından birinin Türkiye'deki üniversite birikimini komşu ülkelere ve tüm küresel topluluklara ulaştırmak olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Özbekistan'da Ortak Üniversite Modelleri

Bu doğrultuda Azerbaycan'ın Bakü şehrinde geçen sene ortak bir üniversite kurduklarını dile getiren Özvar, üniversitenin Türkiye'nin önde gelen üç büyük üniversitesinin programlarını bünyesinde barındırarak Azerbaycanlı gençlere hizmet verdiğini kaydetti. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde de Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini açtıklarını belirten Özvar, Azerbaycan'daki modelin Özbekistan'da da hayata geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunun tecrübesini yurt dışına, Türk dünyasına ve özellikle İslam dünyasına ulaştırdıklarını kaydeden Özvar, benzer modelleri başka ülkelerde de açmak için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Ortak Üniversite Projeleri

Eğitim noktasında Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Özvar, bu tecrübeleri başka ülkelerle de paylaşmak amacıyla ortak üniversite projelerini hayata geçirdiklerini belirtti. Ortak üniversite modeli sayısını artırmak istediklerini belirten Özvar, şöyle konuştu:

  • Amacımız birkaç üniversiteyle sınırlı değil, daha geniş sayıda üniversitelerimizi yurt dışına doğru yönlendirmeye çalışıyoruz.
  • Burada en önemli konu, tecrübemizin başka tecrübelerle etkileşim içerisinde olmasıdır.
  • Bunun için de üniversitelerimizin öğretim elemanlarının hareketli olmasını temin etmeye çalışıyoruz.
  • Yani bu üniversitelerimizin öğretim elemanları, öğretim üyeleri, kurmuş olduğumuz modelle aslında şu anda yurt dışına hareketleniyor.

Türk Üniversiteleri Uluslararası Sahneye Çıkıyor

Bireysel olarak da üniversitelerin yurt dışındaki üniversitelerle ikili çalışma yaptıklarını, projeler ürettiklerini anlatan Özvar, "Türk üniversiteleri bugün hiç olmadığı kadar uluslararası sahnede görünen, görünür birer kurum haline gelmektedir." dedi. YÖK Başkanı Özvar, bugün Türk üniversitelerinden mezun olan gençlerin, Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerini söyledi. Üniversitelerde gençlerin yeteneklerle, becerilerle donandıklarını belirten Özvar, sözlerini şöyle tamamladı:

  • Üniversitelerimizden mezun olan Türk mühendisleri, Türk hekimleri ya da diğer branşlardaki gençlerimiz, önemli görevlerde vazife görmektedir.
  • Bugün savunma sanayisinde çalışan mühendislerin yüzde 98'i belki Türk üniversitelerinden mezun olmuş mühendislerdir.
  • Biz bu mühendisleri yurt dışından ithal etmedik, bu mühendisleri Türk üniversitelerinde yetiştirdik.
  • Türk üniversitelerinden mezun olan gençlerimiz, bugün Türkiye'nin yüz akı olan savunma sanayisinde, sağlıkta ve diğer alanlarda ülkemizi daha da yukarıya taşımak için büyük bir gayret içerisindedir.


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