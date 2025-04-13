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Gram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri Endişeli

Gram altının 4 bin liraya ulaşması, düğün sezonu öncesi evlenecek çiftleri endişelendiriyor. Kuyumcular, altının takıdan çok yatırım aracı olarak görüldüğünü belirtiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 11:37, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 12:28
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından gram altının 4 bin lira seviyesine gelmesi, yaklaşan düğün sezonu öncesi evlenecekleri ve ailelerini endişelendiriyor. Kuyumcular, altının **takıdan çok yatırım aracı** olarak değerlendirildiğini söylerken, düğün sahipleri ise altının artışından dolayı duydukları endişeyi dile getirdi.

Düğün Sezonu ve Altın Fiyatları

Kuyumcuların en hareketli olduğu düğün sezonunun başlamasına az bir süre kaldı, ancak gram altın fiyatının 4 bin liraya dayanması nedeniyle vatandaşlar endişe duyuyor. Zorunlu olmadıkça ve mecbur kalmadıkça altın almaktan kaçınan vatandaşlar, altını takı olarak değil yatırım aracı olarak kullanmak için satın alıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan kuyumcular, altın alımlarının düştüğünden bahsederken, bu yaz düğün yapacak vatandaşlar da duydukları endişeyi dile getirdi.

Altın Yatırımı ve Sahte Altın Tehlikesi

"Eline para geçen herkes yatırım için altın alıyor"Kuyumcular Çarşısı'nda 45 yıldır esnaflık yapan ve aynı zamanda İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi olan Edip Çavuşoğlu, altını takı olarak alanların azaldığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Gram altın gün itibarı ile 4 bin lirayı gördü. Müşteriler de bu fiyatlara altın alamıyor. Alışveriş için değil, yatırım için altın alınıyor. Eline para geçen herkes yatırım için altın alıyor. Takı için altın alan çok az. Altın çok yükseldiği zaman, kuyumcu olmayan kişiler ayarı düşük altın satmaya başlıyor; piyasaya sahte altın sürüyorlar. Müşteri 10 gram bilezik almak istese 40 bin lira yapıyor ve alamıyor. Küresel piyasalar ve Trump'ın çıkışlarıyla beraber altın fiyatları yükseldi. Bu yüzden alım azaldı" dedi.

Vatandaşların Endişeleri

Artık altın yerine yakınlarının düğünlerine para takacaklarını söyleyen Ayşe Akın, "Komşularımız ve akrabalarımızın düğünü var ve takı yapmak zorundayız. Altın da yüksek olduğundan alamıyoruz ve para takmak zorunda kalıyoruz. Şimdi gram altın aldım, eskiden bu paraya çeyrek altın alıyordum" diye konuştu. Yakın zamanda kızı dünya evine girecek olan Filiz Konaş ise, "Bir aydır kara kara düşünüyorum. Kızım evlenecek ve ona en azından 10 gram bilezik yapmak isterim. Geçen sorduğumda 35 bin lira dediler ve en az 2 tane yapacağım. Şimdi ise 40 bin lira olmuş. Daha düğün masrafları var, alışverişler var. Ben daha altını almadım, alana kadar daha da artmaz umarım" açıklamasında bulundu.

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