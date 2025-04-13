Van'da art arda depremler
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 ve 3.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 12:20, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 13:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4,42 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'te de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.