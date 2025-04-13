CHP lideri Özgür Özel: Millet Sandık İstiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Samsun'daki mitinginde konuştu.

Özel, "Ekrem Başkan'ı yüz binler karşılıyor Samsun'da. Bir Ekrem hapiste, milyonlarca Ekrem meydanlardayız. Size ilk mitingi Samsun'da yapma kararı verdiğimiz görüşmelerimizde, ilk adım Samsun'a yakışır diyen Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Bugün burada bizimle birlikte olma inancıyla yola çıkan ancak İstanbul'da kalan Dilek İmamoğlu'nun selamını getirdim" dedi.

"1977 seçimlerinden beri bu meydandaki en büyük kalabalık"

"Milli iradeye sahip çıkan, seçme hakkına sahip çıkan, çok partili demokrasiye, oy verdiğini yönettirmeye kararlı milyonların iradesine sahip çıkan hepinize yürekten teşekkür ediyorum" diyen Özel, "Gözün alabildiği her yerde insan var. 1977 seçimlerinden beri bu meydanı en büyük kalabalıkla dolduran her birinize yürekte teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlara selam olsun. Kim sırtını millete dayamış, milletten güç almışsa kazanmıştır. Kim millete rağmen bir şey yapmaya çalışmışsa sonu hep hüsran olmuştur" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün de gücünü milletten almayanlar, başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkumdur. Biz sırtımızı ABD'ye değil, millete dayıyoruz. Biz sırtımızı Trump'tan değil, milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Dün İngiliz zırhlısı ile kaçanlar vardı, bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var. Dün yedi düvele karşı direnenler vardı, bugün cuntaya, cuntacılara karşı başkaldıran Saraçhane, Maltepe, 81 ilde sokaklara akan milyonlar, Samsun'da ilk adımı atan kahramanlar var. Hep birlikte bu düzene, bu tek adam düzenine, bu cuntaya başkaldırıyoruz.

"Millet sandık istiyor"

Sayın Erdoğan Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Seni bir şeye davet ediyor. Var mısın, sandığa var mısın? Korkma, milletten korkanın sonu abad olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor. Emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan, gelecek umudunu söndüren, seçimi kazanamayacağını anlayınca sandıktan kaçan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar seçim istiyor, seçim.

Dünyada iki tür darbe var. Biri askeri bir diğer sivil darbe. İkisinin de başında bir cuntası olur. Türkiye'nin 19 Mart'ta karşı karşıya kaldığı şey bir sivil darbedir. Silahı yargıdır, mühimmatı, mermisi yalandır, iftiradır. Seçimle gelenler seçimle gitmek istememektedir. Bu darbeyi püskürten on milyonlara selam olsun. Saraçhane'de 7 gece direnenler, 81 ilde sokaklardan taşanlar, Maltepe'de 2.2 milyon ile o meydanın rekorunu kıranlar, 15.5 milyon kişi sel olup dayanışma sandıklarına akanlar bu darbe girişimini püskürtmüştür. Her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Selam olsun hepinize. Karşımızdaki cunta devlet ve hükümetin içindeki küçük bir azınlıktır. Bunlar milleti de devleti de temsil etmiyor. Biz milletiz, haklıyız, güçlüyüz ve biz kazanacağız.

Silivri'deki bazı tutukluların nakilleri

Dün Silivri'den 19 kişiyi önce doktor muayenesine oradan bir başka cezaevine sevk ettiler. Bununla ilgili sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapıyorlar. Bu sevkin 10 gün önceden duyumları gelmişti. Amaçları, arkadaşlarımızı birbirinden uzaklaştırmak, onlara sözde işbirliği teklif etmek. Sen bunlara iftira et, kendini kurtar gibi bomboş dosyayı, paçavra MASAK raporunu bulamadıkları gerçek deliller, gerçek tanıklar yerine sahtecilikle desteklemek istiyorlar. Bunu 5 kadın bürokratımıza da yaptılar. 1 yaşında evladı ile tehdit ettiler. Ben yalan atmam cevabı verdi. Bu sefer de başaramayacaklar.

Don afeti

Büyük bir don afeti yaşadık. Başta Manisamızın üzümü, Malatya'nın kayısısı, şeftali, ceviz, badem, şeker pancarı, Trabzon hurması, her türlü meyve ve Karadeniz'in fındığı, çayı olmak üzere ürünler dondan etkilendi. Bugün devletin yapacağı iş tespit yapmak ve bu bölgeleri afet bölgesi ilan edip zararları karşılaşmak. Lazım olan para 3-5 milyardan fazla değil. Salı günü Meclis'e götürüp oylatacağız. Göreceksiniz yine üreticiyi düşünmeyecekler. Para yok diyecekler. 45 milyarı Ekrem İmamoğlu operasyonu için yakanlar, 10'da birini size layık görmüyorlar. Olmaz olsun öyle ekonomi."