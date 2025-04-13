Bursaspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala liderliğini garantiledi ve Nesine 2. Lig'e yükselmeyi başaran ilk takım oldu.

Yeşil-beyazlılar, Arvin Hopaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 67'e yükseltti ve şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Gelecek sezon Nesine 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un tek gollerini 43. dakikada Furkan Sakı ile 83. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Avtvin Hopaspor'un golü ise 27. dakikada Alperen Gündoğdu'dan geldi. Artvin ekibi bu sonuçla 36 puanda kaldı.

Bursaspor gelecek 2 haftada evinde Bornova 1877'yi konuk edecek. Bu mücadelenin ardından yeşil-beyazlı ekip, Karşıyaka deplasmanına gidecek.

Kaynak: beinSports