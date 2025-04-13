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Önder Kahveci: Kurumlar Arası Muazzam Bir Ücret Dengesizliği Var

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kahveci, yeni bir kamu personel rejimi talepleri olduğunu hatırlatarak,1965 yılında iyi bir kanunmuş, yalnız ilave ve ekler yapılarak yamalı bir bohça halini almış. Yani çalışanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kamudaki ücret adaletini sağlamıyor. Kurumlar arası muazzam bir ücret dengesizliği var" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 17:47, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 17:48
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Önder Kahveci: Kurumlar Arası Muazzam Bir Ücret Dengesizliği Var

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Birinci dereceye gelen memur arkadaşlara da 3600 ek gösterge verilmelidir" dedi.

Kahveci, Afyonkarahisar Atlı Spor Kulübünde iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi.

'Refah payı bizim hakkımız'

Burada konuşan Kahveci, bu yıl 8. toplu sözleşmeleri yapacaklarını söyledi.

Bu toplu sözleşmede 4 milyon kamu görevlisi, 2,5 milyon emekli ve ailelerle birlikte 20 milyon insanın gelecek 2 yılda alacağı ücretleri özlük haklarını konuşacaklarını belirten Kahveci, "Çünkü anayasa böyle diyor. Memurların ücret artışları anayasayla toplu sözleşmede belirleniyor. Onun için toplu sözleşme süreçleri önemli. 8. toplu sözleşmeler zorlu geçecek. Refah payı bizim hakkımız" diye konuştu.

'Önümüzdeki hafta girişimde bulunacağız'

3600 ek göstergenin gündemlerini epey meşgul ettiğini dile getiren Kahveci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşağı yukarı yüzde 90'ını çözdük. 3600 ek göstergenin sağlık çalışanlarına, ön lisans mezunu arkadaşlara da verilmesini tesis ettik ancak burada eksik kalan bir kısım var. Birinci dereceye gelen memur arkadaşlara da 3600 ek gösterge verilmelidir.

Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde kamuoyuyla da paylaşmıştı bir vaat olarak. Onun için gelin bunu bir an önce çözelim mesela önümüzdeki hafta itibariyle bir torba kanunu gelecek Meclis'e bu torba kanunu içerisine koyarsınız çok rahatlıkla çıkar. Aktif çalışmada 3600 ek göstergenin çok bir faydası yok. Asıl emeklilikte faydası var. Bunun için önümüzdeki hafta bir girişimde bulunacağız."

'Kamudaki ücret adaletini sağlamıyor'

Kahveci, yeni bir kamu personel rejimi talepleri olduğunu hatırlatarak, "Günün şartlarına çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir kanun yapalım. Çünkü bu kanun 1965 yılında çıkarılmış. 1965 yılında iyi bir kanunmuş, yalnız ilave ve ekler yapılarak yamalı bir bohça halini almış. Yani çalışanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kamudaki ücret adaletini sağlamıyor. Kurumlar arası muazzam bir ücret dengesizliği var" dedi.

Daha sonra Kahveci, Türk Sağlık-Sen hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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