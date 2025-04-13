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İstanbul'da Gazze Yürüyüşü

İstanbul'da İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve katliamı protesto etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 18:29, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 18:30
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İstanbul'da Gazze Yürüyüşü

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bini geçti. Katliama Türkiye'nin tepkisi sürerken İstanbul'da da yürüyüşlerle İsrail'in katliamı protesto edildi.

İstanbul'da bugün İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Kalabakalık Ayasofya-i Kebir Camii'ne kadar yürüdü.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım Gazze'de Mısır'ın sınır bölgesine kamplar kurulmak istendiğini belirtti.

Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler.

Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye konuştu.

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