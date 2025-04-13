Fenerbahçe, Sivasspor Galibiyetiyle Zirve Takibini Sürdürdü

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Anderson Talisca ile 47. ve 90. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti.

Yiğidolar'ın maçtaki tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan atarken, Uros Radakovic 85. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü.

Jose Mourinho ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 71'e yükseltti ve lider Galatasaray ile olan puan farkı 3'te kaldı.

Rıza Çalımbay önderliğinde küme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Anadolu ekibi ise 31 puan ile 16. sırada kaldı.

İşte sonraki maçlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Net Global Sivasspor ise gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek.