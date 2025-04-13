Eski Genel Müdür danışmanı Savcılığa bildirildi

DHMİ'de 1998 yılından bu yana görev yapan Acar, 2020 ila 2024 yılları arasında Genel Müdür danışmanı olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cemil Acar hakkında gelen şikayetlere dikkati çekildi.

Şikayetler üzerine Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca müfettiş görevlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialara yönelik soruşturma 5 Kasım 2024'te başlatılırken Cemil Acar, 28 Kasım'da kendi talebiyle emekli olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığının soruşturması sonrası mahkemeye sevk edilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

Eski danışman Cemil Acar'ın büyük bir malvarlığına sahip olduğu iddia ediliyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski müdür danışmanı Mehmet Cemil Acar'ın mal varlığıyla ilgili harekete geçildi.

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve en son Kıbrıs'ta bir otelde görülen Acar'ın mal varlığıyla ilgili geniş çaplı araştırma yapıldı.

Yetkililer, Acar'ın mal varlığıyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda Vakıfbank'daki hesabında yüksek miktarda altın ve para olduğunu öğrendi. Öte yandan Acar'ın Mersin Mezitli'de ise iki tane villasının da bulunduğu iddia ediliyor.Acar'ın Vakıfbank'ta bulunan hesabında yüklü miktarda altın ve para olduğu belirtildi.