14 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çocukluk dönemi aşı takviminde yapılan değişiklikle ilk uygulaması başlayacak "altı bileşenli karma aşı"ya ilişkin Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Akademileri kapsamında düzenlenen siyaset akademisinde açılış dersini verecek.

(Trabzon/11.15-16.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kadıköy Anadolu Lisesi önünde proje okullarla ilgili basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvili ve hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor, Adanaspor-Erzurumspor FK ve Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Balıkesir/14.00/İstanbul/17.00/Adana/Kocaeli/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma ile On Hotels Alanya Belediyespor, 7-8 etabı ilk müsabakasında ise Halkbank ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(İzmir/Ankara/17.00)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk ve sıralama etaplarında ilk maçlar yapılacak. Şampiyonluk etabında Beşiktaş-Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As, sıralama etabında ise Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Güneysu müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/15.00/Bursa/Muğla/Ankara/17.00)