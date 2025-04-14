Ankara'da korkunç infaz! Sokak ortasında can verdi
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adamı görenler hemen yetkilileri arayıp yardım istedi. Adrese gelen sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti, kaçan zanlının kimliği ise ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 07:34, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 08:42
Olay Sincan İlçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta meydana geldi.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç, boşandığı eşi P.İ'nin erkek arkadaşı İ.B'ye kurşun yağdırdı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS HER YERDE ARIYOR
Şüpheli, H.Ç. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.