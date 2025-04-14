Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5,5 milyon kişiye elektrik hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, başlattığı yöntemle 3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmayı başardı. Türkiye genelinde elektrikteki kayıp-kaçak oranı ilk kez yüzde 10'un altına düşerken, bunda dağıtım şirketlerinin geliştirdiği yeni yöntemler de etkili oluyor. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, kayıp kaçakla mücadelede **prim sistemini** hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayıp Kaçakla Mücadelede Yeni Yöntemler

Gençoğlu, **"Sisteme tüm personelimizi dahil ettik. Önceden yakalayabildiğimiz miktar 20 milyon kilovatsaatti, şu anki verilere göre yıl sonunda 35 milyon kilovatsaate çıkmasını öngörüyoruz."** dedi. Bu sistem farkındalık oluşturdu. Çalışanlar, markete de berbere de gitse kaçak kullanım varsa ihbarda bulunuyor. Bu şekilde çok kaçak buluyoruz. Hem ihbarı yapan hem de kaçağı tespit edenlere prim veriyoruz. **Kayıp kaçak oranı en düşük olan 3 dağıtım şirketinden biriyiz.** Eskiden hedefimiz 20 milyon kilovatsaatti. Üç ayda biz 10 milyon kilovatsaate geldik. Büyük bir başarı. **3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmış olduk** dedi.

Leylek Yuvalarına Koruma

Şirket tarafından her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyüne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan Yaren leylek gibi birçok leyleğin elektrik direklerindeki yuvası da koruma altına alınıyor. Bugüne kadar 102 yuva hazırladıklarını aktaran Gençoğlu, **"Ekiplerimiz kuş bilimcilerle beraber çalışıyor. Leyleklerin güvenli bir şekilde göçlerini tamamlamaları amacıyla üzerinde enerji olan hatlara yuva yapmamaları, çarpılma tarzı olumsuz şeylerin olmaması için dağıtım şirketi olarak yuva yapıyoruz. Bozulan yuvaları onarıyor, ihtiyaç varsa yenisini yapıyoruz."** diye konuştu.