Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi
İBB Soruşturmasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Nakledildi
TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı
TOBB ve TMO'dan Açıklama: Zirai Don Ciddi Hasara Yol Açtı
Üreticide 15 TL, markette 70 TL! Aradaki farkı kim yiyor?
Üreticide 15 TL, markette 70 TL! Aradaki farkı kim yiyor?
Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?
Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı?
Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı Çıktı
Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı Çıktı
Gram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri Endişeli
Gram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri Endişeli
Asgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim
Asgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Özel Eğitimde İki Yeni Meslek Alanı Açıldı
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
Otomotiv Pazarında Yerli Araç Payı Düştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., kaçak elektrikle mücadelede geliştirdiği yöntemlerle kayıp-kaçak oranını yüzde 10'un altına düşürdü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 07:21, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 07:37
Yazdır
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5,5 milyon kişiye elektrik hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, başlattığı yöntemle 3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmayı başardı. Türkiye genelinde elektrikteki kayıp-kaçak oranı ilk kez yüzde 10'un altına düşerken, bunda dağıtım şirketlerinin geliştirdiği yeni yöntemler de etkili oluyor. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, kayıp kaçakla mücadelede **prim sistemini** hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayıp Kaçakla Mücadelede Yeni Yöntemler

Gençoğlu, **"Sisteme tüm personelimizi dahil ettik. Önceden yakalayabildiğimiz miktar 20 milyon kilovatsaatti, şu anki verilere göre yıl sonunda 35 milyon kilovatsaate çıkmasını öngörüyoruz."** dedi. Bu sistem farkındalık oluşturdu. Çalışanlar, markete de berbere de gitse kaçak kullanım varsa ihbarda bulunuyor. Bu şekilde çok kaçak buluyoruz. Hem ihbarı yapan hem de kaçağı tespit edenlere prim veriyoruz. **Kayıp kaçak oranı en düşük olan 3 dağıtım şirketinden biriyiz.** Eskiden hedefimiz 20 milyon kilovatsaatti. Üç ayda biz 10 milyon kilovatsaate geldik. Büyük bir başarı. **3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmış olduk** dedi.

Leylek Yuvalarına Koruma

Şirket tarafından her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyüne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan Yaren leylek gibi birçok leyleğin elektrik direklerindeki yuvası da koruma altına alınıyor. Bugüne kadar 102 yuva hazırladıklarını aktaran Gençoğlu, **"Ekiplerimiz kuş bilimcilerle beraber çalışıyor. Leyleklerin güvenli bir şekilde göçlerini tamamlamaları amacıyla üzerinde enerji olan hatlara yuva yapmamaları, çarpılma tarzı olumsuz şeylerin olmaması için dağıtım şirketi olarak yuva yapıyoruz. Bozulan yuvaları onarıyor, ihtiyaç varsa yenisini yapıyoruz."** diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber