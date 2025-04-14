Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Dün Amasya'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Merkez üssü Taşova olan şiddetli sarsıntı, Çorum, Sivas, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Yozgat ve Tokat'ta da hissedildi. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Bu defa Ege sallandı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri sitelerinden paylaştı.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 00:41 sularında Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. İzmir Karaburun, Çanakkale Ayvacık açıklarında da ufak çaplı sarsıntılar gerçekleşti. Panik sürerken herhangi bir olumsuz ihbar gelmediği öğrenildi.